Ukrainischer Grenzschutz stoppt Wehrpflichtige

Tscherniwzi. Der ukrainische Grenzschutz hat 13 Wehrpflichtige an der Flucht gehindert. Die Ukrainer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren sollen vorgehabt haben, zu Fuß über die Berge nach Rumänien zu gehen, hieß es. Für den Versuch, illegal die Grenze zu überschreiten, droht ihnen eine Geld- oder sogar eine Haftstrafe. Das ukrainische Parlament hatte erst am Dienstag das wegen des Krieges mit Russland verhängte Kriegsrecht und die Mobilmachung verlängert. Demnach dürfen Wehrpflichtige im Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur in Ausnahmefällen verlassen. (dpa/jW)