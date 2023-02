IfW: Weniger Staus auf Weltmeeren

Berlin. Der globale Handel ist dem Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge zu Beginn des Jahres leicht gewachsen. Der Handelsindikator signalisiere für Januar ein Wachstum des Welthandels von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, teilten die Forscher am Dienstag mit. Die Staus auf den Weltmeeren lösten sich auf. Noch acht Prozent aller weltweit verschifften Güter stecken derzeit fest, so das IfW. In der Hochphase der Lieferengpässe waren es fast 14 Prozent. (Reuters/jW)