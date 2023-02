Linde: Elf Prozent Gewinnwachstum

London. Vor dem Abschied von der Frankfurter Börse bilanzierte der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde am Dienstag für das Jahr 2022 ein Gewinnwachstum von elf Prozent auf nunmehr 6,2 Milliarden Dollar. Der Jahresumsatz stieg währungsbereinigt um 13 Prozent auf 33,4 Milliarden Euro. In diesem Jahr soll der Gewinn um neun bis 13 Prozent wachsen, teilte die Unternehmensführung am Dienstag mit. (Reuters/jW)