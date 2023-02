Peru: Verheerender Erdrutsch

Lima. Bei einem Erdrutsch im Süden von Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden zunächst noch vermisst, wie der peruanische Zivilschutz am Montag abend (Ortszeit) mitteilte. Zwanzig Menschen seien bei dem Unglück am Sonntag verletzt worden. Demnach hatten heftige Regenfälle die Schlammlawine in der Provinz Camaná im Department Arequipa ausgelöst. Dabei seien mindestens 310 Häuser beschädigt und zehn vollständig zerstört worden. (dpa/jW)