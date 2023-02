Burkina Faso: Tödlicher Terroranschlag

Ouagadougou. Terroristen haben im westafrikanischen Burkina Faso nach Regierungsangaben zufolge mindestens 25 Menschen getötet. Darunter seien 22 Zivilisten und drei Polizisten, teilte Regierungssprecher Oberstleutnant Rodolphe Sorgho am Montag mit. Der Anschlag hatte sich demnach bereits am Sonnabend in der Ortschaft Bani in der nördlichen Provinz Séno ereignet. Ebenfalls am Montag gaben Behörden in Nigeria bekannt, dass am Mittwoch vergangener Woche »mindestens 15 Pilger« von Bewaffneten in Burkina Faso getötet worden seien. Sie hätten sich auf dem Weg nach Senegal befunden. (dpa/Reuters/jW)