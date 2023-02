Wieder Proteste in Frankreich gegen »Rentenreform«

Paris. Auch am Dienstag gingen die Streiks in Frankreich gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre weiter. Dabei handelte es sich um den dritten Protesttag in drei Wochen. Etwa zwei Drittel der Französinnen und Franzosen sprechen sich in Umfragen gegen die »Rentenreform« aus. Neben Bus- und Bahnfahrten fielen am Dienstag auch Unterrichtsstunden aus. An Gymnasien und Universitäten hatten sich junge Menschen dem Streik angeschlossen. Am Montag abend hatte die Debatte in der Nationalversammlung bereits in aufgeheizter Stimmung begonnen. (dpa/AFP/jW)