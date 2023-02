Israelische Armee erschießt Jugendlichen

Ramallah. Israelische Einsatzkräfte haben am Dienstag bei einer Razzia in ­Nablus im besetzten Westjordanland einen 17jährigen Palästinenser getötet, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Eine in Nablus aktive Widerstandsgruppe erklärte Reuters zufolge, einige ihrer Kämpfer hätten sich einen Schusswechsel mit israelischen Soldaten geliefert, die in ein Wohngebiet eingedrungen seien. Der Getötete gehöre nicht zu ihren Mitgliedern. Ebenfalls am Dienstag wurden in Burkin in der Westbank mindestens 18 Palästinenser von der israelischen Besatzungsmacht festgenommen. (Reuters/jW)