BRD genehmigt neue Rüstungsexporte

Berlin. Die Bundesregierung hat mehrere große Rüstungsexporte ins Ausland genehmigt. Das geht aus einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums an Abgeordnete hervor, welches der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag vorlag. Demnach soll die westafrikanische Republik Niger zwei für die Grenzüberwachung umgerüstete Propellermaschinen vom Typ »King Air 360 ER« erhalten sowie auch Funk- und Videoüberwachungstechnik. Genehmigt worden seien zudem Rüstungsgüter für Indien im Wert von rund 2,2 Millionen Euro, darunter Getriebe für den Kampfpanzer »Leopard 2« und andere Kampffahrzeuge. Außerdem soll die Republik Zypern zwölf Kampfhubschrauber vom »Typ H145M« geliefert bekommen. Wie der Spiegel berichtete, beträgt die Zahl der für die Ukraine bestimmten Kampfpanzer vom Typ »Leopard 1« insgesamt 178 Stück. Dies sei ebenfalls am Dienstag beschlossen worden. (AFP/jW)