Erneut chinesischer Ballon gesichtet

San José. Nach dem Abschuss eines chinesischen Stratosphärenballons durch die USA am Sonntag wurde über Süd- und Mittelamerika ein weiterer aus China stammender Ballon gesichtet. Nach entsprechenden Berichten aus Kolumbien und Venezuela meldete auch Costa Rica, dass das Gefährt seinen Luftraum durchquere. Das Außenministerium des mittelamerikanischen Landes teilte am Montag (Ortszeit) mit, die chinesische Botschaft in San José habe den Vorfall bedauert. Beijing machte geltend, dass der Ballon nicht der Spionage diene, sondern meteorologischen Untersuchungen und von starken Winden abgetrieben worden sei. Unterdessen werden vor der Küste South Carolinas die Trümmer des abgeschossenen Ballons geborgen, die nach US-Angaben über eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern verteilt seien. Hoher Seegang habe die Bergung zunächst erschwert. (dpa/jW)