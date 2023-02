Berlin: FDP will mit CDU und SPD regieren

Berlin. Die Berliner FDP will nach der Neuwahl des Abgeordnetenhauses am Sonntag gemeinsam mit der CDU und der SPD eine neue Regierung bilden. FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja wies am Montag nach einer Sitzung des Präsidiums der Bundes-FDP in Berlin darauf hin, dass die CDU in allen Wahlumfragen vorn liege. Wahlziel der FDP sei es, »zu verhindern, dass gegen die Union eine Linksregierung gebildet werden kann«. »Die CDU mag die stärkste politische Kraft in Berlin werden, aber den politischen Wechsel wird es nur mit der FDP geben«, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. In den jüngsten Umfragen lag die FDP bei fünf bis sechs Prozent. (AFP/jW)