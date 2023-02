Drei Provinzen wollen wieder zu Somalia

Mogadischu. In der abtrünnigen Region Somaliland am Horn von Afrika wollen drei Provinzen wieder Teil Somalias werden. Das teilte der Clan­ältestenrat der Provinzen Sool, Sanaag und Ceyn am Montag mit. Somaliland solle seine Streitkräfte unverzüglich abziehen, forderte der Ältestenrat. Die Provinzen machen etwa ein Drittel des Gebiets von Somaliland aus. Sie werden sowohl von Somaliland als auch von der benachbarten semiautonomen somalischen Region Puntland für sich beansprucht. Zuletzt war es dort immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Weder Somalia noch Somaliland äußerten sich am Montag zu der Entscheidung des Ältestenrats. (dpa/jW)