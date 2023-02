23 Tote wegen Waldbränden in Chile

Santa Juana. Die Zahl der Toten bei verheerenden Waldbränden im Süden Chiles ist auf 23 gestiegen. Mindestens weitere zehn Menschen wurden nach vorläufigen Informationen in der besonders betroffenen Gemeinde Santa Juana in der Region Bío Bío vermisst, wie die chilenische Innenministerin Carolina Tohá mitteilte. Der Unterstaatssekretär des Innenministeriums, Manuel Monsalve, sagte am Samstag abend (Ortszeit), dass zudem fast 1.000 Menschen verletzt worden seien. Viele Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Mehr als 1.000 Menschen wurden den Angaben zufolge in Notunterkünften untergebracht. (dpa/jW)