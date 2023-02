Zwei Tote nach Unglück vor Insel Leros

Athen. Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes sind am Sonntag eine Frau und ein Kind vor der griechischen Insel Leros tot aufgefunden worden. 33 weitere Menschen seien gerettet worden, darunter sechs Kinder, teilte die griechische Küstenwache weiter mit. Sie seien ins Krankenhaus von Leros gebracht worden. Die Flüchtlinge kamen den Angaben zufolge in einem Schlauchboot aus der Türkei. Nach weiteren möglichen Opfern des Bootsunglücks wurde am Sonntag noch gesucht. (AFP/jW)