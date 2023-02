Brasilien: Ermittlungen zu Komplottvorwurf

Brasília. Der oberste Gerichtshof in Brasilien hat eine Untersuchung gegen einen Senator eingeleitet, der von einem konspirativen Treffen in Anwesenheit von Expräsident Jair Bolsonaro berichtet hat, um diesen trotz seiner Wahlniederlage im Amt zu halten. Die Bundespolizei habe festgestellt, dass der Senator Marcos do Val vier verschiedene Versionen des Sachverhalts geschildert habe, teilte das oberste Gericht in Brasília am Freitag abend (Ortszeit) mit. Die Vorwürfe gegen Bolsonaro sollten vollständig geklärt werden, hieß es in der Mitteilung des Gerichts. (dpa/jW)