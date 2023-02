Papst beendet Reise in den Südsudan

Juba. Papst Franziskus hat seine Pilgerreise nach Zentral- und Ostafrika beendet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verließ am Sonntag den Südsudan, wo er seit Freitag zu Gast war und für Frieden geworben hatte. Eine Sondermaschine hob am Vormittag mit dem Pontifex und dessen Delegation vom Flughafen der Hauptstadt Juba in Richtung Rom ab. Der Südsudan war die zweite Station auf Franziskus’ Afrika-Reise nach der Demokratischen Republik Kongo. (dpa/jW)