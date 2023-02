Gipfeltreffen in Burundi zu Lage in DR Kongo

Bujumbura. In Bujumbura in Burundi sind die Staatschefs mehrerer ost- und zentralafrikanischer Länder am Sonnabend zu einem Sondergipfel zusammengetroffen, um über die wiederaufgeflammte Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu beraten. Ziel seien »Entscheidungen, die die Sicherheitslage verbessern und die Wiederherstellung des Friedens im Osten der Demokratischen Republik erleichtern«, erklärte Burundis Präsident Evariste Ndayishimiye via Kurznachrichtendienst Twitter. Burundi hat derzeit den Vorsitz in der aus sieben Mitgliedstaaten bestehenden Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC). (AFP/jW)