Zyprer wählen neuen Präsidenten

Nikosia. In Zypern hat am Sonntag die Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Insgesamt 14 Kandidaten, darunter zwei Frauen, bewerben sich um die Nachfolge des 76jährigen Nicos Anastasiadis von der konservativen Regierungspartei. Der Präsident ist in Zypern Staatsoberhaupt und Regierungschef in einem. Die größten Siegeschancen haben Umfragen zufolge der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis, der von der linken Opposition unterstützte Andreas Mavroyiannis und der konservative Parteichef Averof Neofytou. (AFP/jW)