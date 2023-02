Pakistan: Expräsident Musharraf gestorben

Islamabad. Der frühere pakistanische Präsident Pervez Musharraf ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit in einem Krankenhaus im selbstgewählten Exil in Dubai, wie die pakistanische diplomatische Vertretung in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestätigte. 1999 hatte er als Armeechef in einem unblutigen Putsch den damaligen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif abgesetzt. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde er für die USA zu einem wichtigen Verbündeten. Er erlaubte Washington, von geheimen Stützpunkten in Pakistan bewaffnete Drohnen einzusetzen, die Tausende Menschen töteten. Nach seinem Rücktritt 2008 ging er ins Exil. (Reuters/dpa/jW)