Israel: Erneut Proteste gegen Regierung

Tel Aviv. In Tel Aviv sind am Sonnabend erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Pläne zum Umbau der Justiz auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten schwenkten israelische Flaggen und trugen Plakate mit Aufschriften wie »Schützt die israelische Demokratie vor Netanjahu« oder »Bedrohung für den Weltfrieden«. Laut Medienberichten fanden Proteste in 20 Städten statt. Seit der Bildung der neuen Regierung Ende Dezember gab es bereits zahlreiche Demonstrationen gegen Netanjahu. (AFP/jW)