Ford kündigt weitere Kürzungen an

Detroit. Ford hat seine Gewinnziele verfehlt und weitere Kürzungen angekündigt – auch in Europa. »Wir hätten letztes Jahr viel besser abschneiden sollen«, sagte Konzernchef James Farley am Donnerstag (Ortszeit) bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Der Konzern habe »etwa zwei Milliarden Dollar an Profit auf dem Tisch liegen lassen«. 2022 verfehlte der zweitgrößte US-Autobauer demnach beim bereinigten operativen Ergebnis mit 10,4 Milliarden US-Dollar das selbst gesteckte Ziel von 11,5 Milliarden Dollar »deutlich«. Als Konsequenz kündigte Finanzchef John Lawler »sehr aggressive« Maßnahmen an, »um die Kosten in Produktion und in der Lieferkette zu senken«. »Alles ist auf dem Tisch«, so Farley.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der US-Autobauer angekündigt, Tausende Jobs im Traditionswerk in Köln streichen zu wollen. Laut Gesamtbetriebsrat stehen dort bis zu 3.200 Jobs in der Produktentwicklung, im Ersatzteilzentrum und der Verwaltung auf der Kippe. (Reuters/jW)