Noch 34 Inhaftierte in Guantanamo

Washington. Im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba werden mehr als zwei Jahrzehnte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 noch 34 Gefangene festgehalten. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag in Washington mit. Zuvor war Majid Khan, ein Inhaftierter aus Pakistan, in ein Drittland überstellt und freigelassen worden. Die US-Regierung bemühe sich weiter darum, die Zahl der Gefangenen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren und das Lager schließlich zu schließen, hieß es in der Stellungnahme. Das Gefangenenlager befindet sich auf dem Gelände des US-Marinestützpunkts Guantanamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach »9/11« errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem die Schließung. (dpa/jW)