Abkommen zwischen Spanien und Marokko

Rabat. Spanien und Marokko wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen unter anderem im Bereich »nachhaltiger« Energieträger vertiefen. Das vereinbarten beide Seiten am Donnerstag in Rabat bei den ersten Regierungskonsultationen in acht Jahren. Marokkos Regierungschef Aziz Akhannouch betonte, die Kooperation zwischen beiden Ländern sei intensiver als je zuvor. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hob die »strategische Bedeutung der gemeinsamen Entwicklung sauberer Energieträger im Bereich Wasserstoff und Biomasse« hervor. (dpa/jW)