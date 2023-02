Schweden verschärft »Antiterrorgesetz«

Stockholm. Schweden verschärft sein »Antiterrorgesetz«. Damit soll es den Behörden erleichtert werden, gegen Personen vorzugehen, die als terroristisch eingestufte Organisationen unterstützen, kündigte Justizminister Gunnar Strömmer am Donnerstag an. »Wir reden über eine sehr weitreichende Kriminalisierung.« Bislang konnten Verdächtige nur rechtlich verfolgt werden, wenn ihre Taten einem spezifischen terroristischen Vorfall zugeordnet werden konnten. Mit dem neuen Gesetz, das im Juni in Kraft treten könnte, würden alle Arten der Beteiligung abgedeckt, sagte Strömmer. (Reuters/jW)