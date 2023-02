Tschad eröffnet in Israel Botschaft

Tel Aviv. Der zentralafrikanische Staat Tschad hat am Donnerstag eine Botschaft in Israel eröffnet. Bei der Einweihung der Vertretung in Ramat Gan bei Tel Aviv waren der Präsident des Sahelzonenlandes, Mahamat Idriss Déby Itno, und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zugegen. »Dies ist ein historischer Moment«, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Der Einweihung seien Jahre diplomatischer Bemühungen vorangegangen. Israel und der Tschad, ein mehrheitlich muslimisches Land, hatten 2019 ihre seit fast einem halben Jahrhundert brachliegenden diplomatischen Beziehungen wiederaufgenommen. (dpa/jW)