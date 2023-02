Finnland und Schweden wollen zusammen in NATO

Stockholm. Trotz der anhaltenden Blockade durch die Türkei wollen Finnland und Schweden weiterhin gemeinsam Mitglieder der NATO werden. Die begonnene Reise müsse »Hand in Hand« weitergehen, sagte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin am Donnerstag während eines Besuchs beim schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in Stockholm. »Finnland und Schweden haben sich gemeinsam beworben, und es ist im Interesse aller, dass wir der NATO gemeinsam beitreten«, sagte sie. Auch Kristersson betonte: »Wir haben uns gemeinsam auf diese Reise begeben. Und wir absolvieren auch die Reise zur Mitgliedschaft gemeinsam.« (dpa/jW)