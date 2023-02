Israel: Luftangriffe im Gazastreifen

Gaza. Nach einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen ist eine weitere Eskalation zunächst ausgeblieben. In der Nacht zum Donnerstag hatten Kampfjets nach Angaben des israelischen Militärs Raketen- und Waffenproduktionsstätten der Hamas bombardiert. Damit habe Israel auf eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete reagiert. In israelischen Medienberichten hieß es, dass Ziele in einem Flüchtlingslager im Zentrum von Gaza angegriffen worden seien. Weder die Hamas noch der »Islamische Dschihad« erklärten sich für die Rakete vom Mittwoch verantwortlich. (Reuters/dpa/jW)