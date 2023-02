Kiew. Bei einem Besuch in der Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Bis zum 24. Februar, also dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs, »wollen wir ein zehntes Sanktionspaket fertigstellen«, sagte von der Leyen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew. Von der Leyen war am Donnerstag vormittag zu einem zweitägigen Besuch in Kiew eingetroffen. Begleitet wurde sie von 15 anderen Kommissionsmitgliedern. Am Freitag findet in Kiew ein EU-Ukraine-Gipfel mit Selenskij statt. Neben von der Leyen will daran auch EU-Ratspräsident Charles Michel teilnehmen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bestätigte unterdessen frühere Brüsseler Angaben, wonach die Mitgliedsländer nun insgesamt 30.000 ukrainische Soldaten auf EU-Gebiet schulen wollen, doppelt so viele wie bisher vereinbart. (AFP/jW)