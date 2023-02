Pharmakonzern Novartis hebt Dividende an

Basel. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will nach einem Zuwachs bei Umsatz und operativem Gewinn mehr Geld an seine Aktionäre auszahlen. Die Dividende soll um 0,10 auf 3,20 Franken je Aktie angehoben werden, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Mittwoch mit. Die Verkaufserlöse stiegen 2022 unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen um vier Prozent auf 50,55 Milliarden US-Dollar und der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn um acht Prozent auf 16,67 Milliarden US-Dollar. (Reuters/jW)