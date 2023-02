Rekord bei Verkauf von E-Autos in der EU

Brüssel. Im vergangenen Jahr sind in der EU so viele Elektroautos wie nie zuvor verkauft worden. 12,1 Prozent der Neuwagen waren rein elektrisch betrieben, wie der Herstellerverband ACEA am Mittwoch mitteilte. 2021 hatte der Anteil bei 9,1 Prozent gelegen, 2019 noch bei lediglich 1,9 Prozent. Der Automobilmarkt im ganzen hatte im vergangenen Jahr Einbußen zu registrieren. Mit insgesamt 9,3 Millionen Fahrzeugen gingen die Neuzulassungen im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zurück. Die E-Autoverkäufe zogen jedoch stark an: um 28 Prozent auf 1,1 Millionen, wie die Organisation ACEA mitteilte. (AFP/jW)