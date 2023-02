Ermittler durchsuchen erneut Bidens Privathaus

Washington. Ermittler des US-Justizministeriums wollten am Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) das Privathaus von US-Präsident Joseph Biden in Rehoboth im US-Bundesstaat Delaware durchsuchen. Das teilte Bidens Anwalt Robert Bauer am Mittwoch morgen (Ortszeit) mit. Hintergrund sind Untersuchungen zum möglichen Verbleib weiterer Geheimdokumente in privaten Räumen des US-Präsidenten. Nach Angaben des Anwalts handelt es sich um eine geplante Durchsuchung, bei der die Ermittler die »volle Unterstützung« des Präsidenten erhielten. In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht. (dpa/jW)