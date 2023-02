EU will 30.000 ukrainische Soldaten ausbilden

Brüssel. Der Umfang des aktuellen EU-Ausbildungseinsatzes für die ukrainischen Streitkräfte soll verdoppelt werden. Als neues Ziel sei vorgesehen, 30.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in EU-Staaten auszubilden, teilten mehrere EU-Beamte am Mittwoch in Brüssel mit. Bislang war das Ziel, rund 15.000 Soldaten zu trainieren. Der Start des Einsatzes war im November von den Außenministern der Mitgliedstaaten beschlossen worden. Damals hatte es geheißen, es sollten erst einmal bis zu 15.000 ukrainische Militärs in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern trainiert werden. Die Bundeswehr bietet unter anderem eine Gefechtsausbildung für Kompanien sowie Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe an. Zudem beinhaltet das deutsche Angebot eine Ausbildung für Trainer sowie Sanitäts- und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie. (dpa/jW)