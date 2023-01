USA: Keine Lieferung von Kampfjets an Ukraine

Washington. Die USA werden der Ukraine nach Aussage von Präsident Joseph Biden keine F-16-Kampfjets liefern. Auf eine entsprechende Frage auf einer Pressekonferenz in Washington antwortete Biden am Montag (Ortszeit) mit Nein. Bislang wollte die US-Regierung kein bestimmtes Waffensystem ausschließen und die militärische Unterstützung nach dem ausrichten, was die Ukraine brauche. Man werde über Lieferungen »sehr sorgfältig diskutieren«, hatte es zuletzt am Freitag geheißen. (dpa/jW)