Papst besucht DR Kongo und Südsudan

Kinshasa. Papst Franziskus ist am Dienstag nachmittag in Kinshasa gelandet, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Dort und später im Südsudan will sich das Oberhaupt der katholischen Kirche für die Beendigung der andauernden Gewalt in den beiden afrikanischen Ländern einsetzen. »Auf diese Reise habe ich ein Jahr gewartet«, sagte der Papst vor Journalisten. Ursprünglich war der sechstägige Trip für den Sommer 2022 geplant, musste dann aber aus Gesundheitsgründen verschoben werden. (dpa/jW)