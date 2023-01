USA und Südkorea planen mehr Manöver

Seoul. Die USA und Südkorea wollen ihre gemeinsamen Militärmanöver in diesem Jahr noch weiter ausdehnen. Das kündigten US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein südkoreanischer Amtskollege Lee Jong Sup am Dienstag bei einem Treffen in Seoul an. Austin, der am Montag in Südkorea eingetroffen war, warf dem benachbarten Nordkorea mit Blick auf Tests atomwaffenfähiger Raketen »beispiellose Provokationen« vor. Im Ernstfall würden die USA Austin zufolge das verbündete Südkorea »mit der vollen Bandbreite« ihrer militärischen Fähigkeiten verteidigen. Dazu zähle auch ein Einsatz von Atomwaffen. (dpa/jW)