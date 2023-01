Anschlag in Pakistan: Opferzahl steigt auf 100

Islamabad. Nach dem Anschlag auf eine Moschee im pakistanischen Peschawar am Montag ist die Zahl der Todesopfer offiziellen Angaben zufolge auf 100 gestiegen. Die Behörden der Provinz Khyber Pakhtunkhwa riefen einen Trauertag aus. Berichten zufolge sei nach wie vor unklar, wie sich der Attentäter Zugang zu der »roten Sicherheitszone« der Stadt verschaffen konnte, bevor er sich in dem Gebetsraum in die Luft sprengte. Dort befanden sich vor allem Angehörige der Polizeikräfte und anderer Behörden. Eine Splittergruppe der »Pakistanischen Taliban« bekannte sich zu dem Attentat. (dpa/jW)