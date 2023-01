Taiwan: Neues Kabinett gebildet

Taipeh. In der chinesischen Provinz Taiwan ist das Kabinett am Montag geschlossen zurückgetreten, um dem neuen »Premier« Chen Chien-jen den Weg frei zu machen. Die neuen »Regierungsmitglieder« werden am Dienstag in Taipeh eingeschworen. Nach der Wahlschlappe der herrschenden Fortschrittspartei (DPP) bei der Kommunalwahl im November hatte »Präsidentin« Tsai Ing-wen am Freitag den 71jährigen zum Nachfolger des bisherigen »Regierungschefs« Su Tseng-chang ernannt. (dpa/jW)