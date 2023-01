Karabach: Armenien ruft UN-Gericht an

Den Haag. Im Konflikt um die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat Armenien den Internationalen Gerichtshof angerufen. Aserbaidschan blockiere die Zugangsstraße zu der von Armeniern bewohnten Enklave und verhindere so die Versorgung der Bevölkerung, sagten Rechtsvertreter Armeniens am Montag in Den Haag vor dem UN-Gericht. (dpa(jW)