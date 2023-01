Chile: Gedenkstätte für Opfer in Colonia Dignidad

Santiago de Chile. Deutschland und Chile wollen mit einer Gedenkstätte an die Opfer der Colonia Dignidad erinnern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der chilenische Präsident Gabriel Boric sprachen sich am Sonntag abend (Ortszeit) nach einem Treffen in Santiago de Chile dafür aus. Die Colonia Dignidad war 1961 von dem Sektenführer Paul Schäfer gegründet worden, der dort für ein tyrannisches Regime verantwortlich war. Während der Militärdiktatur in Chile wurden auf dem Areal Oppositionelle gefoltert und ermordet. (dpa/jW)