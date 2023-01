Geringe Beteiligung bei Wahl in Tunesien

Tunis. Bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen in Tunesien ist die Beteiligung äußerst niedrig geblieben. Nach Angaben der Wahlkommission vom Sonntag gaben vorläufigen Zahlen zufolge nur 11,15 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Das sind etwas weniger als bei der ersten Runde der Wahl im Dezember mit 11,2 Prozent. Viele Parteien boykottierten die Wahl. Sie werfen Staatspräsident Kais Saied vor, sich durch die Wahlen die Legitimation verschaffen zu wollen, Tunesien in eine Autokratie zu verwandeln. Das offizielle Endergebnis dürfte erst in den nächsten Tagen feststehen. (Reuters/jW)