Nach Shortseller-Bericht: Adani verliert Milliarden

Ahmedabad. Die Aktien des indischen Industriekonglomerats Adani Enterprises sind weiter auf Talfahrt. Allein am Freitag verloren die Papiere mehr als 20 Prozent an Wert. Sieben Unternehmen des Mischkonzerns haben seit Mittwoch über 48 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Auslöser ist der Vorwurf der Bilanzfälschung durch Hindenburg Research. Vor zwei Tagen hatte das auf Leerverkäufe spezialisierte Unternehmen mitgeteilt, auf fallende Kurse bei Aktien aus dem Firmenuniversum eines der weltweit reichsten Menschen, Gautam Adani, zu wetten. (Reuters/jW)