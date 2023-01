Spaniens Wirtschaft wächst um 5,5 Prozent

Madrid. Spaniens Wirtschaft hat 2022 ein kräftiges Wachstum hingelegt. Das BIP stieg um 5,5 rozent, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Dabei entwickelte sich das BIP im Schlussquartal mit plus 0,2 Prozent etwas besser als erwartet. Die viertgrößte Volkswirtschaft im Euro-Raum verzeichnete damit das siebte Quartal in Folge Wachstum. (Reuters/jW)