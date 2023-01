Iran: Botschaft von Aserbaidschan attackiert

Teheran. Ein bewaffneter Mann hat den Sicherheitschef der aserbaidschanischen Botschaft im Iran getötet. Zwei weitere Sicherheitskräfte seien verletzt worden, teilte das aserbaidschanische Außenministerium am Freitag mit. Nach Angaben von Teherans Polizeichef Hossein Rahimi wurde der Angreifer festgenommen, der aus »persönlichen« Gründen gehandelt habe. Demnach ist der Iraner mit einer aserbaidschanischen Frau verheiratet. »Er behauptet, seine Frau werde seit neun Monaten in der Botschaft festgehalten«, fügte Rahimi hinzu. Vom Außenministerium in Jerewan hieß es, »die gesamte Verantwortung für diesen Angriff liegt beim Iran«. Eine jüngste antiaserbaidschanische Kampagne in iranischen Medien habe den Angriff »gefördert«. (AFP/jW)