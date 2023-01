Dänemark will Waffen von israelischem Konzern

Kopenhagen. Nach der Ankündigung der Lieferung all seiner 19 Haubitzen an die Ukraine will Dänemark diese Lücke durch einen israelischen Waffenhersteller wieder schließen lassen. Es werde »mit dem Hersteller Elbit Systems über die schnellstmögliche Lieferung von Artilleriegeschützen des Typs ›Atmos‹ und von ›Puls‹-Raketenwerfersystemen« verhandelt, teilte das dänische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Dies sei auch wichtig, um NATO-Verpflichtungen erfüllen zu können. (AFP/jW)