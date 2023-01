Tödliche Polizeigewalt: US-Justiz klagt Exbeamte an

Washington. Die Ermordung eines schwarzen Autofahrers im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle versetzt die USA in Aufregung. Gegen die fünf beteiligten Polizisten ist am Donnerstag (Ortszeit) Anklage erhoben worden. Den mittlerweile entlassenen Beamten – ebenfalls Schwarze – werden Mord, schwere Körperverletzung und Entführung vorgeworfen. »Sie haben meinen Sohn totgeschlagen«, sagte die Mutter des 29 Jahre alten Tyre Nichols am Freitag im US-Fernsehen unter Tränen. Er war am 7. Januar in Memphis (Tennessee) von der Polizei wegen »rücksichtslosen Fahrens« angehalten worden. Einem Anwalt der Familie zufolge wurde er dann von den Beamten zusammengeschlagen. Er starb drei Tage später im Krankenhaus. Laut Bezirksstaatsanwalt Steven Mulroy spielten die Beamten beim Tod des Mannes unterschiedliche Rollen, seien jedoch »alle dafür verantwortlich«. (dpa/jW)