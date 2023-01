Zugausfälle nach Brand in Paris

Paris. Nach einem wohl absichtlich gelegten Kabelbrand in der Nähe des Pariser Ostbahnhofs Gare de l'Est fielen am Mittwoch weitere Züge aus, auch im Fernverkehr nach Saarbrücken oder Frankfurt am Main. Am Dienstag war der Zugverkehr an dem Pariser Bahnhof ganztägig eingestellt worden. (AFP/jW)