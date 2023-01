Gewinnrückgang bei Microsoft

Washington. Der US-Techkonzern Microsoft hat für das vergangene Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang vermeldet. Wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, lag der Nettogewinn zwischen Oktober und Dezember bei 16,4 Milliarden Dollar (gut 15 Milliarden Euro), das waren zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Kürzlich wurde bekannt, dass der Softwareriese in den kommenden Monaten 10.000 Beschäftigte entlassen will. Profitabel war zuletzt einzig die Cloudsparte des Konzerns mit 21,5 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2022, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. (AFP/jW)