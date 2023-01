Erster Streik bei Amazon in Großbritannien

London. Erstmals haben am Mittwoch Amazon-Beschäftigte in Großbritannien gestreikt. Am Abfertigungszentrum in Coventry legten Mitglieder der Gewerkschaft GMB die Arbeit nieder, weitere Standorte ­sollten folgen. Die ­Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Zuletzt hatte der Konzern im Sommer 50 Pence (rund 0,57 Euro) Entgeltsteigerung pro Stunde angeboten. Amazon-Arbeiter Garfield Hilton erklärte am Mittwoch gegenüber der BBC: »Wenn wir die Arbeit unterbrechen, wollen sie sofort wissen, warum.« Ein Toilettengang von wenigen Minuten werde registriert und müsse gerechtfertigt werden. »Sogar die Roboter« würden bei Amazon besser behandelt. (dpa/jW)