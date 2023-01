Immer weniger Baugenehmigungen

Wiesbaden. Der Rückgang bei der Zahl von Baugenehmigungen für Wohnungen in der BRD hat sich rapide fortgesetzt. Im November wurde der Bau von 24.304 Wohnungen bewilligt, gut 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Von Januar bis November wurden damit 321.757 Wohnungen genehmigt, ein Minus von 5,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Rückgang dürfte den Wohnungsmangel in Ballungsräumen weiter verstärken. (dpa/jW)