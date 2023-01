Minister abgestürzt

REUTERS/Valentyn Ogirenko 15 Tote, darunter drei Kinder: Die Absturzstelle im Hof eines Kindergartens am Mittwoch in Bowary

Am Mittwoch ist erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein Kiewer Regierungsmitglied ums Leben gekommen. Innenminister Denis Monastirskij kam gemeinsam mit zwei seiner Stellvertreter und der gesamten Besatzung ums Leben, als ihr Hubschrauber kurz nach acht Uhr Ortszeit in dem Kiewer Vorort Browary offenbar mit einem Motorschaden abstürzte. Die manövrierunfähige Maschine fiel auf den Hof eines Kindergartens, in dem zu diesem Zeitpunkt gerade das Frühstück ausgegeben wurde. Drei Kinder und etliche weitere Zivilisten kamen ums Leben. Die Bilanz am Mittwoch mittag lautete auf 15 Tote und etwa 30 Verletzte. Augenzeugen berichteten, die Maschine habe schon vor ihrem Absturz gebrannt. Andere sagten aus, der Pilot habe noch im Flug einen Treibstofftank abgeworfen, und dieser habe beim Aufprall den Kindergarten in Brand gesetzt.

Zur Unglücksursache hielten sich die Behörden zunächst alle Optionen offen: Der Geheimdienst SBU ermittelt nach eigenen Angaben in mehrere Richtungen: Sabotage, technische Schwierigkeiten und Pilotenfehler. Die abgestürzte Maschine zählte nicht zur angeblich museumsreifen »Sowjetskaja technika«, sondern war 2018 in Frankreich gekauft worden. An dem Modell »Puma H-225« waren schon kurz nach Produktionsbeginn 2011 schwere technische Mängel festgestellt worden, die zu etlichen Unfällen mit tödlichen Folgen führten. Im Westen sind nach wie vor mehrere Schadenersatzprozesse gegen den Hersteller Airbus anhängig. Angeblich soll er versäumt haben, die Leistung der bereits in den 1960er Jahren entwickelten Rotorengetriebe an das in der Zwischenzeit von sieben auf elf Tonnen gesteigerte Gewicht der Helikopter anzupassen.

Verweigerung nicht möglich

Der Tod des Innenministers und seiner beiden Stellvertreter dürfte vermutlich keine größeren politischen Auswirkungen haben. Insbesondere wird er die ukrainische Polizei nicht von ihrer derzeitigen Hauptaufgabe abhalten: Männern im kriegsverwendungsfähigen Alter Einberufungsbescheide auszuhändigen. Es gibt inzwischen aus vielen ukrainischen Regionen Amateurvideos, die zeigen, wie Beamte zwischen Wohnblocks geradezu Jagd auf junge Männer machen und ihnen die Einberufungsbefehle in die Jackentaschen stecken, wenn diese die Annahme verweigern.

Auch eine jetzt veröffentlichte Verordnung des Verteidigungsministeriums zur Rekrutierung künftiger Soldaten zeigt die Grenzen der im Westen verbreiteten Vorstellung über die angeblich mit überwältigender Freiwilligkeit kämpfende ukrainische Nation. Darin werden alle Männer, die bisher noch keinen Einberufungsbescheid erhalten haben, verpflichtet, sich bis zum 31. Januar bei dem für ihre Anschrift zuständigen Kreiswehrersatzamt zu melden. Dass dabei auch Führerscheine und dergleichen Dokumente mitzubringen sind, deutet darauf hin, dass es wohl um mehr geht als nur darum, die Listen von »toten Seelen« zu bereinigen. Ein Wohnsitzwechsel – auch innerhalb der Ukraine – soll künftig nur noch mit Zustimmung der Wehrersatzbehörden erlaubt sein. Nach wie vor blüht in der Ukraine der Handel mit gefälschten Befreiungen vom Wehrdienst. Zuletzt wurde in Schitomir eine Gruppe von Leuten festgenommen, die Wehrpflichtigen für jeweils 3.500 US-Dollar fiktive Vaterschaftsdokumente über im Ausland lebende Kinder unverheirateter Ukrainerinnen verkauft hatte.

Kritik am Kreml

Zum Kriegsgeschehen räumte inzwischen auch der britische Geheimdienst ein, dass russische Truppen »höchstwahrscheinlich« die Stadt Soledar im nördlichen Donbass erobert hätten. Ähnlich hatte sich zuvor das in Washington angesiedelte »Institute for the Study of War« geäußert. Ukrainische Dementi zum Fall der Stadt haben damit inzwischen Alleinstellungsstatus.

In Russland machte der Chef der an der Eroberung von Soledar beteiligten Söldnergruppe »Wagner«, Jewgeni Prigoschin, seinem Ärger darüber Luft, dass das Verteidigungsministerium seine Leute im Bericht über die Eroberung der Stadt nicht einmal erwähnt hat. Er kleidete seine Kritik in die Aussage, dass es Zeit sei, die Videoplattform Youtube in Russland zu sperren; bei 40 Prozent der auf ihr verbreiteten Informationen handele es sich um antirussische Propaganda. Dafür, dass diese Sperrung nicht schon längst passiert sei, machte Prigoschin ungenannte hohe Beamte im Kreml verantwortlich, die ihre Kinder im Ausland studieren ließen und immer noch auf irgendein Arrangement mit den USA hofften.

Eine solche Einigung schloss der russische Außenminister Sergej Lawrow inzwischen für die überschaubare Zukunft aus. Lawrow warf den USA am Mittwoch in Moskau vor, sie hätten die Gespräche über strategische Stabilität zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von sich aus abgebrochen. Lawrow drohte auch mit Gegenmaßnahmen für den Fall, dass Finnland der NATO beitreten sollte. Worin diese bestehen würden, sagte er nicht. Zuletzt war im Herbst 2022 bekannt geworden, dass Russland Luftabwehrkräfte von der finnischen Grenze und aus dem Umland von St. Petersburg abgezogen und in die Ukraine verlegt hat.