EU einigt sich auf neue Iran-Sanktionen

Brüssel. Die EU will weitere ­Sanktionen gegen Iran verhängen. Vertreter der Mitgliedstaaten nahmen am Mittwoch in Brüssel einstimmig entsprechende Pläne an, wie Diplomaten gegenüber dpa bestätigten. Die Strafmaßnahmen sollen am Montag bei einem Außenministertreffen formell beschlossen werden. Sie sollen rund drei Dutzend ­Personen und Organisationen treffen. Vorgesehen ist demnach, in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren und Einreiseverbote zu erlassen. (dpa/jW)